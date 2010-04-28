Katilin üzerinden 'cinayet küpürleri' de çıktı

T24 -

İzmir Valisi Cahit Kıraç, Bodrum'da gözaltına alınan zanlının Mardin nüfusuna kayıtlı 1983 doğumlu Hamdi Ayrı olduğunu açıkladı.







Vali Kıraç, İzmir'deki cinayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, balistik inceleme sonucunda 3 cinayetin de aynı silahla işlendiğinin tespit edildiğini bilirdi.





Cinayetlerin ortak özelliklerinden birinin de maktullerin telefon ve çantalarının alınması olduğunu anlatan Kıraç, Hamdi Ayrı'nın Bodrum'dan İzmir'e getirildiğini kaydetti.





Pansiyonda uyurken yakalandı











Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay zanlının Bodrum'a gelerek, bir pansiyona yerleştiğinin tespit edildiğini aktararak, ''Bu gelişme üzerine İzmir ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kararı aldı. Zanlı, kaldığı pansiyonda uyurken yakalandı. Polis ekiplerine herhangi bir mukavemet gösteremedi. Zanlının üzerinden çıkan para ve pasaportla ilgili araştırmalar sürüyor. Zanlının odasında yapılan aramada ele geçirilen maktullere ait bazı eşyalar da inceleniyor'' diye konuştu.







İzmir'e gönderildi





Bodrum'da yakalanan zanlı, ifade işleminin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İzmir'e gönderildi

Yoğun güvenlik önlemleri altında İzmir'e gönderilen zanlının bulunduğu aracın hareket ettiği sırada trafik ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu caddeyi ulaşıma kapattı.





İzmir'deki cinayetlerin zanlısının Bodrum'da gözaltında olduğunun duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde toplandı.





İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılarak, İzmir'e götürülmesi sırasında zanlıya tepki gösteren vatandaşlar, bulunduğu araca saldırdı. Polisler, vatandaşları güçlükle engelledi.











Suçunu itiraf etti







İzmir'den Bodrum'a giden uzman bir ekip tarafından gözaltına alınan zanlı Hamdi Ayrı’nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.





Zanlı Ayrı’nın öldürdüğü kişileri tanımadığı ve para için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.





Zanlının, öldürdüğü kişilerden aldığı cep telefonlarını sattığı yerlerde araştırma yapıldığı, ancak zanlının sattığını söylediği fiyat ile alıcıların söyledikleri fiyat arasında tutarsızlık bulunduğu için polis yetkililerinin gün içinde kıymet tespiti yapacakları bildirildi.





Zanlının yanında bulunan çantada bir miktar para olduğu da belirtildi.







Bu arada zanlının bulunduğu polis aracına aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 4 polis aracının İzmir'e kadar eşlik edeceği bildirildi.





Yunan adalarına kaçmak istemiş







Bu arada, Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, zanlının Yunan adalarına kaçmaya hazırlanırken yakalandığını belirterek, zanlının üzerinde pasaport ve 4 bin euro ele geçirildiği söyledi.





Yürütülen soruşturma kapsamında, görgü şahitlerinin ifadeleri üzerine robot resmi hazırlanarak basına dağıtılan şüpheli şahısla ilgili polise çok sayıda ihbar gelmişti.









İzmir'in Balçova ilçesinde cumartesi günü akşamı banka çalışanı Esra Yaşar (27), pazar günü akşamı üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla (22), dün akşam ise Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda Mustafa Has (30) 7.65 mm çapında silahla başlarından vurularak öldürülmüş ve çantaları çalınmıştı.







Sabıkası 'temiz' çıktı







İzmir'de birer gün arayla işlenen üç cinayetin katil zanlısı Hamdi Ayrı'nın Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu beldesinin nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.







1983 doğumlu olduğu belirtilen ve ailesiyle ailesiyle İzmir'e taşınan Ayrı, ilk iki cinayetin işlendiği Balçova'da oturuyordu.





Zanlının düzenli bir işi olmadığı, çeşitli zamanlarda restoran ya da kahvehanelerde garsonluk yaptığı bildirildi.





İzmir ve Bodrum'de yaşayan yakınları olduğu belirlenen, bekar olan ve sabıka kaydı bulunmayan zanlının ilk ifadesi sırasında psikolojisinin bozuk olduğu belirtildi.





Zanlının yakalandığında sırada her üç cinayette de kullanılan 7.65 çapındaki silah da yanında bulunuyordu.





Ayrıca zanlının yanında işlenen üç cinayetle ilgili gazete kupürlerinin bulunduğu da öğrenildi.

