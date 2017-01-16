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Katili konuştu: Rahip Santoro’yu misyonerlik yaptığı için öldürdüm

"Tekbir getirerek ateş ettim"

16 Ocak 2017 20:42

Türkiye'yi karıştıran Rahip Santoro cinayetinin katili Oğuzhan Akdin 12 yıl sonra konuştu. Cinayetin ardından 12 yıl hapis yatıp serbest bırakılan Akdin, Santoro'yu Hristiyanlık adına misyonerlik yaptığı için öldürdüğünü savundu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Akdin şöyle konuştu:

"Kiliseye gittiğimde orada görevli olan Rahip Andrea Santoro ile karşılaştım. Zaten silah üzerimdeydi. Kendisiyle konuşmak istedim. Amacım sadece ‘misyonerlik faaliyetleri yapıyor musunuz’ diye sormaktı. ‘Bazı gençlerin Hristiyan yapıldığını bana açıklayabilir misin’ dedim. O da bana Hristiyanlığın hak dini olduğunu, gerçek dinin kendi dinleri olduğunu, bir gün mutlaka bütün Türkleri Hristiyan yapacaklarını söyledi. Bu sırada üzerimde bulunan silahı çıkararak ‘Sizin dininiz değil bizim dinimiz (İslamiyet) gerçek hak dinidir’ dedim ve tekbir getirerek ateş ettim. Rahip Santoro’ya iki mermi isabet etmişti. Çıkarken de havaya bir el ateş ettim ve olay yerinden ayrıldım."

"Silahı nereden buldun?"

Akdin, o dönem 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğunun hatırlatılıp 'Silahı nereden buldun' diye sorulması üzerine silahı kimsenin vermediğini, o gün evden alıp çıktığını savundu. Santoro'nun misyonerlik yaptığını ise çevresindeki bazı arkadaşlarının söylediğini iddia etti.

Trabzon’da 5 Şubat 2006 tarihinde, o zaman 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, İskenderpaşa Mahallesi’ndeki Santa Maria Katolik Kilisesi’nde rahip Andrea Santoro’yu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan 3 gün sonra Trabzon’da yakalanan Akdin’e, yargılandığı davada 18 yıl 10 gün hapis cezası verildi. 

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Rahip SantorokatilicinayetOğuzhan Akdin

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