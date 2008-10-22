Katili, kaşındaki darbe ele verdi

Konya’da parası gasbedilen ve darbedilerek öldürülen emekli öğretmenin katil zanlısı, kavga sırasında kaşının üstüne aldığı darbe izi sayesinde yakalandı.



Emekli öğretmen Mehmet Mert’in (60) merkez Selçuklu ilçesi Ladikli Ahmet Hüdai Parkı’nda darbdildilerek öldürülmesiyle ilgili olarak Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Emekli öğretmen Mert’in olay günü bir lokalde alkol aldıktan sonra 6 YTL’lik hesabı cüzdanından çıkardığı 50 YTL ile ödediği ancak cinayetin işlendiği bölgede bulunan cüzdanının boş olduğu belirlendi.

Öldürülen emekli öğretmenin parmaklarının şiş olduğundan hareketle darp sırasında kendisini savunduğu, bu nedenle darbeden kişinin de vücuduna darbe almış olabileceği ihtimali üzerine duran polis, bu bilgiler ışığında cinayetin işlendiği mahalle çevresindeki boş arazi ve inşaatlarda yüzünde yara izi bulunan kişiler üzerinde araştırma yaptı.



Hiçbir görgü tanığının olmadığı cinayet olayıyla ilgili zanlının, şehir dışına kaçabileceğini düşünen polis, araştırmasını tren garı ve otobüs terminallerinde başında yara izi bulunan şüpheli kişilere yönelik sürdürdü.

Kısa süre içinde Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne kaşının üzerinde yara izi bulunan bir kişinin geldiğini gören polis, şüphelendiği Abdullah İ’yi yakalayarak sorguya aldı.

Şüphelinin, kaşının üzerindeki yaranın bir ay önce tanımadığı bir kişi ile yaptığı kavga sonucu oluştuğunu söylemesine rağmen, polisin aldığı doktor raporunda yaranın 1-2 gün önce oluştuğu belirtildi.



Bunun üzerine Abdullah İ’nin evinde arama yapan polis, cinayette üzerinde olduğu belirlenen kanlı elbiseleri bulundu. Elbiseler üzerindeki yeşil çim ve zift lekelerinin de cinayetin işlendiği parktaki çimlerden ve parkın yanındaki asfalt yoldan kavga sırasında bulaştığı belirlendi.

Bunun üzerine zanlı Abdullah İ, suçunu itiraf etti. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah İ, "yaptım ama pişmanım, çok pişmanım" dedi. Abdullah İ, sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi.

Cinayet Bürosu yetkilileri, Konya’da 5 yıldır işlenen tüm cinayetlerin aydınlatıldığını bildirdi.

Emekli öğretmen Mehmet Mert’in cesedi, 20 Ekim Pazartesi günü, merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerindeki Ladikli Ahmet Hüdai Parkı’nda çimler üzerinde bulunmuş, yapılan incelemede Mert’in darbedilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.



