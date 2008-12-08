Katili, çocuk gibi sesi ele verdi

Almanya'da yıllarca işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup memleketi Konya'ya yerleşen ve yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Tombul'u, evinin bahçesinde başını sert cisimle ezip, bıçaklayarak öldürüldüğü iddia edilen 22 yaşındaki İsa Kaçmaz, polis tarafından köydeki evinde yakalandı.



Olay günü Tombul'un komşuları evde bir çocuk sesi duyduklarını söylesi üzerine polis katil zanlısı İsa Kaçmaz'ı çocuk sesine benzeyen sesi ve konuşması sayesinde yakaladı. Kaçmaz, ifadesinde “Yakalanmasaydım birkaç yaşlı zengini daha öldürecektim. Pişman değilim. Çıkmamak üzere cezaevine girmek istiyorum” dedi.



Olay, 4 Aralık günü merkez Meram İlçesi Uzunharman Mahallesi Ekicik Sokak 29 numaralı müstakil evde meydana geldi. Komuşaların gelen gürültüler üzerine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Ahmet Tombul'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Tombul'un başına sert bir cisimle vurulduğunu, vücudunda 6 bıçak darbesi bulunduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde ve Tombul'un evinde inceleme yaptı.



En karmaşık cinayetleri bile yaptıkları çok titiz çalışmalarla çözmesiyle ünlenen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tombul'un komşularının ifadesini aldı. Komşuları, evden çocuk sesi geldiğini söyledi. Polisler, evde yaptıkları incelemede bir ayakkabı izine rastladı. Ayakkabının büyük numara olması üzerine polis, yetişkin fakat, çocuk gibi ince sesli olduğunu tahmin ettiği zanlıyı aramaya başladı. Polis, şüphelinin Tombul'un evinden kaçarken de çamurlu ayakkabılarının izlerini takip etti. Zanlının, bir rögar kapağına ayakkabılarındaki çamuru sildiğini belirledi.



Polis, bölgede yaptığı detaylı çalışmanın ardından şüpheli, evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası İsa Kaçmaz'ın, çocuk gibi ince sesli olduğunu komşularının ifadesiyle öğrendi. Kaçmaz'ın, olay yerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki evinden ayrılarak, ailesiyle birlikte Meram İlçesi Yenibahçe Köyü'ne gittiği belirlendi. Polis, köydeki eve operasyon düzenledi. Kaçmaz, polisin geldiğini fark edince evden kaçmak istediği kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.



İfadesinde, yalnız yaşayan, 3 kez evlenip boşanan ve 7 çocuğu olan 70 yaşındaki Ahmet Tombul'u para için öldürdüğünü, üzerinde bulunan 30 YTL'yi, saat, evinin anahtarlarını aldığını itiraf eden İsa Kaçmaz, “Kendisi ile tesadüfen sokak ortasında karşılaştım. Bahçesine çiçek dikecekti. Kum elettirmek ve çiçek diktirmek için adam arıyordu. Ellerinde ağrıların olduğunu söyledi. Ben de ‘Amca bu işte sana yardım ederim. Ben bu işi iyi bilirim’ dedim.



Tombul ile 30 YTL'ye anlaştım. Bahçenin arka kısmına gittim. Gurbetçi olduğu için evinde daha çok para çıkabileceğini düşünerek bu işi yaptım. Evinin arka kısmında önce bıçaklayıp daha sonra başını taşla ezerek öldürdüm. Daha sonra anahtarlarını aldım. Evine girerek kağıt mendil, el feneri, kalem alarak evden kaçtım. Para bulana kadar birkaç zengini daha öldürecektim. Yakalanmasa idim, bayramın 2'nci günü, bir yaşlıyı daha öldürecektim. Pişman değilim. Çıkmamak üzere cezaevine girmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Sabaha karşı saat 04.30'da Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı İsa Kaçmaz, polisteki fadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecek.





