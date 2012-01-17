-Katil zanlısı polise 24 yıl istendi ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliğinde görev yaparken, eşi ile Emniyet Amiri Ali Sapan'ı öldüren, kayın validesini ise yaralayan polis memuru Veli Akpan hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı'nın hazırladığı iddianamede, sanık polis memuru Veli Akpan'ın, maktul Yıldırım Ekipler Amiri Ali Sapan'ın şoförlüğünü yaptığı belirtildi. Sanığın eşi maktul Yasemin Akpan'ın, son zamanlardaki tartışmaları üzerine annesi Hacer Ağladım'ın evinde kalmaya başladığı bildirilen iddianamede, sanık Akpan'ın da 12 Kasım 2011'de buraya gelerek, Hacer Ağladım ile tartıştığı, sonrasında da üzerindeki tabancayla önce eşi Yasemin Akpan'a, ardından Ağladım'a ateş ettiği anlatıldı. Yasemin Akpan'ın öldüğü, Ağladım'ın hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Evden çıkan sanık Akpan'ın, Altındağ Asayiş Büro Amirliğine geçtiği ve burada da Yıldırım Ekipler Amiri Ali Sapan'ı 4 el ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, sanık Akpan'ın olaydan sonra savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandığı ifade edildi. Ancak sanığın, polise teslim olduğunda, ''eşinin internet üzerinden başka erkeklerle görüştüğünü bilgisayar üzerinde kurduğu sistemle anladığını'' belirterek, bilgisayar kayıtlarının incelenmesini şifahen istediği bildirilen iddianamede, bunun üzerine hakim kararıyla bilgisayar üzerinde inceleme yaptırıldığı kaydedildi. Bilirkişi incelemesinde, ''bilgisayarda, klavyede kullanılan her tuşun kaydedildiği bir program bulunduğu'' bildirildi ve ''XxXSIBELXxX'' adlı kullanıcının, 4 Kasım 2011'de bir oyun sitesine girerek, duygusal ve cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ifade edildi. Ancak soruşturmada adı geçen kişilerin isim ve unvanlarının, bu yazışmalarda net olarak kullanılmadığına, soruşturmaya konu olan tarafların isimlerine rastlanılmadığına, bu nedenle gerçek kişilerin kimler olduğunun belirlenemeyeceğine işaret edilen bilirkişi raporunda, bilgisayardaki sistemin karşılıklı yazışmaları değil, sadece kurulu bilgisayardan yazılan yazıları kaydettiği anlatıldı. Akpan'ın, susma hakkını kullanması nedeniyle bu eylemleri gerçekleştirmesinin nedeninin anlaşılamadığı, bununla birlikte dosyadaki tanık ve şikayetçi beyanları ile bilirkişi raporu dikkate alındığında, Yasemin Akpan'ın kendisini aldattığını düşünen Veli Akpan'ın, bu düşüncenin oluşturduğu ağır tahrik altında eşini öldürdüğü, kayın validesini öldürmeye teşebbüs ettiği ve Ali Sapan'ı da ''tam olarak sebebi anlaşılamamakla'', makamında öldürdüğü belirtildi. İddianamede Akpan'ın, ''Ali Sapan'ı tasarlayarak, kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; ''eşi Yasemin Akpan'ı haksız tahrik altında öldürmekten'' de 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Akpan'ın, ''kayın validesi Hacer Ağladım'ı haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüsten'' de ayrıca cezalandırılması talep edildi. Dava, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.