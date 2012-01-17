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Katil zanlısı oğlu çıktı KONYA (A.A)

17 Ocak 2012 13:21

-Katil zanlısı oğlu çıktı KONYA (A.A) - 17.01.2012 - Konya'da evinde boğazı 4 yerinden kesilen kadının, oğlunun, eşiyle arasını bozup boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evlerinde dün, Zeynep Y'nin (45) boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından tüm delilleri inceledi. Zeynep Y'nin, gözaltına alınan kocası Abdullah Y, ile iki kızı alınan ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Evin oğlu Mustafa Y. (27) ise annesini öldürdüğünü itiraf etti. Polis, olayda kullanılan bıçak ile zanlının kanlı elbisesini ele geçirdi. 2009 yılında evlenen ve 2010 yılında boşanan Mustafa Y'nin ifadesinde, eşiyle arasını açan annesinin, boşandığı eşiyle barışmasına yine karşı çıktığını belirterek, bu nedenle annesiyle arasının açıldığını söylediği öğrenildi. Mutfaktan aldığı bıçakla aynı odayı paylaştığı annesinin yanına gittiğini, olayı gerçekleştirmeden 5 dakika izlediğini sonra da uyurken öldürdüğünü itiraf eden zanlının, bıçağı yıkayarak yerine bıraktıktan sonra polisi ve acil sağlık ekiplerini aradığı bildirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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