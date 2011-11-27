-Katil zanlısı kadınlar KONYA (A.A) - 27.11.2011 - Konya'da başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürülen ve çıplak halde boş araziye cesedi atılan gencin katil zanlısı olarak 1'i çocuk 5 kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da merkez Meram ilçesi Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Maraş Caddesi'ndeki boş arazide Yakup Kamacihan'ın (26) çıplak halde cesedinin bulunması üzerine soruşturma başlattı. Kamacihan'ın en son Hacı Fettah Mahallesi'nde oturan ve olaydan sonra evlerini satarak başka bir ile taşınan Muazzez K. (54), kızı Gülcan K. (21), Belkıs N. (24), Mürüvvet K. (25) ve M.K. (14) adlı kız çocuğuyla görüştüğünü belirledi. Ekipler, söz konusu kişileri tanık olarak ifadesini aldıktan sonra bıraktı. Ancak cinayet dedektifleri Yakup Kamacihan cinayetiyle ilgili tüm şüpheler üzerinde toplanılan kadınları takip etmeyi bırakmadı. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Ankara'da gözaltına alınan Muazzez K, Gülcan K, Belkıs N, Mürüvvet K, ve M,K, bu sefer poliste farklı ifade verdi. Yapılan sorgulamada, hep beraber tatlı yedikten sonra Muazzez K'nın zaman zaman evlerinde kalan Kamacihan'a bir daha görüşmek istemediklerini ve evlerine gelmemesini istemesi üzerine tartışma ve küfürleşme yaşandığı öne sürüldü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Muazzez K'nın kafasına odun parçasıyla vurduğu Kamacihan'ı tülbentle boğduğu, daha sonra da genç adamın cesedini, kıyafetlerinde parmak izleri kalabileceği düşüncesiyle soyduktan sonra çıplak cesedi boş araziye attıkları ileri sürüldü.