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KATİL ZANLISI ESKİ EŞ TUTUKLANDI KOCAELİ (A.A)

18 Temmuz 2011 14:09

-KATİL ZANLISI ESKİ EŞ TUTUKLANDI KOCAELİ (A.A) - 18.07.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarında 4 kurşunla öldürülmüş olarak bulunan kadının katil zanlısı olarak yakalanan eski eşi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün Maşukiye Soğuksu Mahallesi'nde köprü girişinde İlknur Büyükyazıcı'nın tabancayla öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının eski eşi, Kenan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.  Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  Kenan A'nın, 5 yıl önce ayrıldığı İlknur Büyükyazıcı'nın velayetini aldığı oğlu Utku A'yı kendisine göstermemesi nedeniyle eski eşiyle tartışma yaşadığı, olay günü Kenan A'nın, İlknur Büyükyazıcı ve oğlunu yemek için Kartepe'ye getirdiği öğrenildi.  Bir süre sonra ikili arasında yaşanan tartışma üzerine Kenan A'nın, İlknur Büyükyazıcı'yı otomobilden indirdiği ve kadını 4 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra ise zanlının İstanbul'daki ablasının evine giderek oğlunu ve ruhsatsız tabancasını buraya bıraktığı bildirildi.  Maşukiye Soğuksu Mahallesi köprü girişinde, üzerinde kimlik belgesi çıkmayan bir kadın, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ölü halde bulunmuş, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kadının kimliğini belirleyen ekipler, katil zanlısının, kadının şizofreni hastası olan eski eşi Kenan A, olabileceği ihtimali üzerine başlattığı çalışmada, Kenan A'yı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözaltına almıştı.

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