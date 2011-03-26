T24 LogoT24 Logo
Gündem

KATİL ZANLISI ADLİYEYE GETİRİLDİ KAYSERİ (A.A)

26 Mart 2011 23:05

-KATİL ZANLISI ADLİYEYE GETİRİLDİ KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları öldürerek gömdüğü iddiasıyla yakalanan katil zanlısı Uğur V.G. adliyeye getirildi. 2009 yılı Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın öldürülmesi olayının faili olduğu iddia edilen zanlı Uğur V.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen katil zanlısının adliyeye gelişi öncesinde, çevik kuvvet ekipleri ile çok sayıda sivil polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Elleri kelepçeli olarak sivil kıyafetiyle getirilen Uğur V.G'nin adliyeye girişi sırasında, ölen çocukların yakınları linç girişiminde bulundu. Adliyeye girmeye çalışan Tekin ve Ay ailelerinin yakınları, çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ı öldürüp, cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında gömdüğü belirtilen Uğur V.G, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin başkanlığındaki 9 kişilik özel ekip tarafından yakalanmış, zanlı suçunu itiraf etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24