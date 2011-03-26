-KATİL ZANLISI ADLİYEYE GETİRİLDİ KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocukları öldürerek gömdüğü iddiasıyla yakalanan katil zanlısı Uğur V.G. adliyeye getirildi. 2009 yılı Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın öldürülmesi olayının faili olduğu iddia edilen zanlı Uğur V.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen katil zanlısının adliyeye gelişi öncesinde, çevik kuvvet ekipleri ile çok sayıda sivil polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Elleri kelepçeli olarak sivil kıyafetiyle getirilen Uğur V.G'nin adliyeye girişi sırasında, ölen çocukların yakınları linç girişiminde bulundu. Adliyeye girmeye çalışan Tekin ve Ay ailelerinin yakınları, çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ı öldürüp, cesetlerini Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında gömdüğü belirtilen Uğur V.G, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin başkanlığındaki 9 kişilik özel ekip tarafından yakalanmış, zanlı suçunu itiraf etmişti.