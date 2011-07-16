T24 LogoT24 Logo
Çevre

Katil yosun Akdeniz'i sarmaya başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nin 3 yıldır yürüttüğü Akdeniz’i tarama çalışmalarında, ’katil yosun’ olarak adlandırılan &

16 Temmuz 2011 03:00

T24 - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nin 3 yıldır yürüttüğü Akdeniz’i tarama çalışmalarında, ’katil yosun’ olarak adlandırılan ’Caulerpa taxifolia’ türünün yayıldığı belirlendi.




AÜ Su Ürünleri Fakültesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, TÜBİTAK için 3 yıl önce başladığı deniz çayırları araştırması tamamlandı. Bu araştırma sırasında Antalya kıyılarında ’katil yosun’ olarak adlandırılan ve Akdeniz’in ekosistemi için büyük tehlike olarak görülen ’Caulerpa taxifolia’ türünün yayıldığı belirlendi.


Araştırma Sorumlusu, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, 3 yıllık proje çerçevesinde Manavgat Irmağı’ndan Antalya’da Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktaya kadar deniz yüzeyini taradıklarını, bu sırada 50 metre derinliğe kadarki bölgede ’Caulerpa taxifolia’ adlı yosun türüne de rastladıklarını kaydetti. Bu türün uygun ortam bulduğu zaman yerleşerek büyüme gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Mutlu, "Katil yosun denmesinin bir sebebi, diğer bitkilere gölge yapmaları. Nasıl büyük bir ağaç gölge yapınca yanında diğer bitkilerin gelişimine izin vermezse, bu tür de diğer çayır ve alglerin büyümesine engel oluyor" dedi.



'Katil yosun'a dikkat


AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da, Caulerpa taxifolia adlı yosun türünün deniz yüzeyini ’halı gibi’ kapladığını ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu söyledi. Yosunun bu özelliğiyle, ’katil yosun’ diye tanımlandığına dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, Pasifik kökenli yosun türünün Monaco’daki bir akvaryumdan denize karıştığını ve daha sonra yayılmaya başladığını ifade etti. Yosunun Türkiye kıyılarında ilk kez 2007’de İskenderun’da görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gökoğlu, TÜBİTAK için hazırlanan proje çerçevesinde bu yosunun yayıldığına tanık olduklarını kaydetti.


Yosunun temizlenme şansının olmadığını, yerinden koparılan yosun parçalarının başka bir yerde yeniden yaşam alanı bulduğuna değinen Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Katil yosun olarak bilinen yosun türünün Akdeniz’deki dağılımını genişlettiğini tespit ettik. Daha da yayılmaya devam edecektir. Yaşanan bu olay küresel ısınmanın en güzel göstergesi. Bu durum Akdeniz’in ısındığını gösteriyor" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24