Katil yosun Akdeniz'i sarmaya başladı

T24 - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nin 3 yıldır yürüttüğü Akdeniz’i tarama çalışmalarında, ’katil yosun’ olarak adlandırılan ’Caulerpa taxifolia’ türünün yayıldığı belirlendi.







AÜ Su Ürünleri Fakültesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, TÜBİTAK için 3 yıl önce başladığı deniz çayırları araştırması tamamlandı. Bu araştırma sırasında Antalya kıyılarında ’katil yosun’ olarak adlandırılan ve Akdeniz’in ekosistemi için büyük tehlike olarak görülen ’Caulerpa taxifolia’ türünün yayıldığı belirlendi.



Araştırma Sorumlusu, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, 3 yıllık proje çerçevesinde Manavgat Irmağı’ndan Antalya’da Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktaya kadar deniz yüzeyini taradıklarını, bu sırada 50 metre derinliğe kadarki bölgede ’Caulerpa taxifolia’ adlı yosun türüne de rastladıklarını kaydetti. Bu türün uygun ortam bulduğu zaman yerleşerek büyüme gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Mutlu, "Katil yosun denmesinin bir sebebi, diğer bitkilere gölge yapmaları. Nasıl büyük bir ağaç gölge yapınca yanında diğer bitkilerin gelişimine izin vermezse, bu tür de diğer çayır ve alglerin büyümesine engel oluyor" dedi.

'Katil yosun'a dikkat



AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da, Caulerpa taxifolia adlı yosun türünün deniz yüzeyini ’halı gibi’ kapladığını ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu söyledi. Yosunun bu özelliğiyle, ’katil yosun’ diye tanımlandığına dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, Pasifik kökenli yosun türünün Monaco’daki bir akvaryumdan denize karıştığını ve daha sonra yayılmaya başladığını ifade etti. Yosunun Türkiye kıyılarında ilk kez 2007’de İskenderun’da görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gökoğlu, TÜBİTAK için hazırlanan proje çerçevesinde bu yosunun yayıldığına tanık olduklarını kaydetti.



Yosunun temizlenme şansının olmadığını, yerinden koparılan yosun parçalarının başka bir yerde yeniden yaşam alanı bulduğuna değinen Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Katil yosun olarak bilinen yosun türünün Akdeniz’deki dağılımını genişlettiğini tespit ettik. Daha da yayılmaya devam edecektir. Yaşanan bu olay küresel ısınmanın en güzel göstergesi. Bu durum Akdeniz’in ısındığını gösteriyor" diye konuştu.

