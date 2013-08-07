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Yaşam

Katil piton idam edildi

İki kardeşi boğarak öldüren piton yılanı, eyalet merkezinden gelen veterinerin vurduğu zehirli iğne ile itlaf edildi

07 Ağustos 2013 11:28

Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı Campbellton kentinde, önceki gün iki çocuğu boğarak öldüren piton yılanı zehirli iğne ile itlaf edildi.
 
Campbellton şehir merkezinde, sürüngen satışı yapılan iki katlı dükkandaki kafesinden kaçan ve havalandırma panelinden üst kata çıkarak, Noah Barthe (5) ve Connor Barthe (7) isimli iki kardeşi boğarak öldüren piton yılanı, eyalet merkezinden gelen veterinerin vurduğu zehirli iğne ile itlaf edildi.

RCMP Campbellton Ofisi'nden yapılan açıklamada Afrika kaya pitonu cinsinden 45 kilogram ağırlığındaki yılana St. John's kentinde otopsi yapılacağı belirtildi. Açıklamada otopsinin hangi amaçla yapılacağı yer almadı.

Öte yandan, yaklaşık 8 bin nüfuslu kentte kanunlar gereği bu büyüklükte ve cinste bir yılanı uygun şartları olmayan ev türü mekanlarda beslemek ve bulundurmanın yasak olduğu belirtiliyor. Polisin, yürüttüğü soruşturmada, Reptile Ocean Pet Store sahibi Jean-Claude Savoie'yi bununla suçladığı kaydediliyor.

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