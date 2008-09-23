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Dünya

Katil köpeklerin sahibine müebbet

ABD'nin California eyaletinde 7 yıl önce apartmanın girişinde köpekleri tarafından komşusu öldürülen kadın ömür boyu hapse mahkum edildi.

23 Eylül 2008 03:00

ABD'nin California eyaletinde 7 yıl önce apartmanın girişinde köpekleri tarafından komşusu öldürülen kadın ömür boyu hapse mahkum edildi.

Marjorie Knoller, 2001'de komşusu Dianne Whipple'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci derece cinayetten suçlu bulunarak 2002'de 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

California Yüksek Mahkemesi geçen yıl, Knoller'e verilen cezayı onaylamış, ancak hapis süresi konusunda duruşma hakimini hatalı bulmuş ve davayı yeniden görülmesi için iade etmişti.

12 yıl sonra af talep edebilir

Mahkemede yeniden görülen davada bu kez ömür boyu hapse mahkum edilen Knoller, 3 yılını tamamladığı cezasının geriye kalan 12 yılını yattıktan sonra af talebinde bulunabilecek.

Saldırının vahşeti yüzünden bulvar basında sansasyonel şekilde ele alınan olayda köpekler, Whipple'ın üzerindeki giysileri tamamen parçalamış ve onu 70'ten fazla yerinden ısırmıştı. Bu arada Knoller, kocası Robert Noel ve avukatlarının kurbanın köpekleri kışkırttığı savunması dikkat çekmişti.

Karı-koca ayrıca, köpeklerin, köpek dövüş kulübü işletmekten suçlu bulunan ırkçı Paul Schneider'a ait olduğunu ve onun yerine bakımlarını üstlendiklerini söylemiş ve çift sonradan Schneider'ı evlat edinmişti.

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