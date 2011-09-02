Katil ayı için vur emri





T24 - Erzurum’da köylüler iki kişiyi öldüren ayının peşine düştü, yetkililerse yakalama kararı çıkardı. Yetkililer ayı için ‘yakalama’ kararı çıkardı ancak köylüler “Devlet izin verse de vermese de o ayıyı öldüreceğiz” diyor.





Vatan'ın haberine göre, Erzurum’un Yeşilyurt Köyü’nde dün günü öğle saatlerinde kendisine ait bahçede dut toplayan İspir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz (54) aniden karşısına çıkan ayının pençe darbeleri sonucu öldü. Köy içerisinde gezen katil ayı bölgeye elektrik arızası için gelen 32 yaşındaki Hasan Kaçar’a saldırdı. Ayı saldırısından otomobiliyle kaçarak kurtulan Hasan Kaçar, köylüleri uyardı.





Yeşilyurt Köyü’nden ayrılan ayı daha sonra Ömer Yılmaz’ın cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta, Yedigöze Köyü Koptur Mevkii’nde kendisine ait bahçede dut toplayan 4 çocuk annesi Miyese Yılmaz’a saldırdı. Ayı yaşlı kadını da öldürdü.





Köylü silahlandı





İki köyde meydana gelen ayı saldırısı sonucu yönetici arkadaşlarıyla birlikte bölgeye giden Erzurum Doğu ve Yaban Hayatı Koruma Avcılık Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, köylülerin anlattıklarına göre takip yaptıklarını belirtti. Dernek üyeleriyle birlikte bölgedeki dağlık arazide araştırma yaptıklarınını belirten Erzurum, ilçe ve köylerdeki insanların korktukları için silahlandığını, ayıyı gördükleri yerde vurmaya kararlı olduklarını gördüklerini söyledi.





Başkan Abdullah Erzurum, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ’nün bölgedeki ayı envanterini çıkarmasını istedi. Dernek olarak yaptıkları araştırmalara göre bölgedeki ayı sayısının 2 bine yaklaştığını tahmin ettiklerini belirten Abdullah Erzurum, “Yapılacak çalışma ile bölgedeki fazla ayılar av turizmine açılabilir. Devlet burada kaç ayı vurulacağını belirler, hem turizm sektörü kazanır, hem de yöre insanı kurtulur” tavsiyesinde bulundu.





Evden çıkamıyoruz





Katil ayının dehşet saçtığı Yeşilyurt Köyü’nde büyük korku yaş anıyor. Yaz aylarında 250 haneye ulaşan ve nüfusu yaklaşık 3 bin 500 ’ü geçen köyde yaş ayanlar bahçe ve ekili arazilerindeki ürünleri toplayamıyor.





Ayının zaman zaman köye indiğini söyleyen Köy Muhtarı Halit Kılıç, “Kimse evinden dışarı çıkamıyor. Kimse komşusuna dahi gidemiyor. Köyün etrafında bizlerin arazi ve bahçeleri var. Ürünleri toplayamazsak burada yaşamamızın anlamı yok. Köyün gençleri ellerinde silahlarla ayıyı arıyorlar. Bölgede çok sayıda ayı var. Katil ayı nasıl belirlenecek” dedi.





Saldırgan ayının öldürdüğü İspir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz’ın öğlen toprağa verilmesinin ardından, ikinci kurban 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Miyese Yılmaz’ın cenazesi de köy mezarlığına toprağa verildi. Ayı saldırısı sonrası silahlanarak dağa çıkan köydeki gençler, arayışlarını sürdürüyor. Köyün etrafındaki dağları didik didik eden gençlerin, 6-7 saat süren aramalarından bir sonuç çıkmadı.





Babamın katilini öldürün





Saldırıda ölen İspir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz’ın oğlu Hüseyin Baki Yılmaz,

babasına saldıran ayının vurulmasını istedi.





Devasa bir şeydi





Saldırıdan kurtulan elektrik ustası Hasan Kaçar, “Devasa bir şeydi, ağzı ve pençeleri kan içerisindeydi. Arabayı hızla sürerek kaçtım. Bir süre takip etti sonra döndü. Yaşadığıma hala inanamıyorum” dedi.





Zorda kalınmasa öldürülmeyecek





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil iki vakanın ardından çıkarılan “yakalama emri”yle ekiplerin İspir ilçesine sevk edildiğini söyledi. Dostbil, “Ekiplerimizde bayıltan iğneler var. Ayıyı iğneler vasıtasıyla yakalayarak, Bursa Karacabey ’deki Ayı Rehabilitasyon Merkezi ’ne götürmeyi planlıyoruz. Arama tarama sırasında başka olay vuku bulur ya da saldırı olursa ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapacaklar” diye konuştu.