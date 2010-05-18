Katil anne serbest bırakıldı

T24- Fransa'da 18 Haziran 2009 tarihinde Indre et Loire Ceza Mahkemesi tarafıKKndan yeni doğan 3 bebeğini öldürmek suçundan 8 yıl hapse mahkum edilen Veronique Courjault iyi hal durumu gerekçesi ile serbest bırakıldı.



41 yaşındaki Courjault, mahkemesi sırasında suçunu itiraf ederek yeni doğmuş 3 bebeğini boğarak öldürüp derin dondurucuya koyduğunu söylemişti. Bu olay sayesinde 'Gebeliği inkar' denilen yeni psikolojik hastalığır varlığı da ortaya çıkmıştı.



Serbest bırakılarak cezaevinden çıkartılan Veronique Courjault'nun medya ile ilişki kurması yasak.



Avukatı tarafından "Artık sakın yaşama döndüğü" söylenen Courjault Fransa'nın Indre et Loire bölgesindeki aile evinde yaşayacak.