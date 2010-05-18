T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katil anne serbest bırakıldı

Yeni doğan bebeklerini öldürüp derin dondurucuya koyan anne Veronique Courjault serbest bırakıldı.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- Fransa'da 18 Haziran 2009 tarihinde Indre et Loire Ceza Mahkemesi tarafıKKndan yeni doğan 3 bebeğini öldürmek suçundan 8 yıl hapse mahkum edilen Veronique Courjault iyi hal durumu gerekçesi ile serbest bırakıldı.


41 yaşındaki Courjault, mahkemesi sırasında suçunu itiraf ederek yeni doğmuş 3 bebeğini boğarak öldürüp derin dondurucuya koyduğunu söylemişti. Bu olay sayesinde 'Gebeliği inkar' denilen yeni psikolojik hastalığır varlığı da ortaya çıkmıştı.


Serbest bırakılarak cezaevinden çıkartılan Veronique Courjault'nun medya ile ilişki kurması yasak.


Avukatı tarafından "Artık sakın yaşama döndüğü" söylenen Courjault Fransa'nın Indre et Loire bölgesindeki aile evinde yaşayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24