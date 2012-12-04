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Katie Holmes ile Tom Cruise yeniden barışıyor mu?

Holmes - Cruise çiftinin yakınları: Onlar zaten birbirlerini severek ayrıldılar. Yılbaşına birlikte girerlerse hiç şaşırmayacağız

04 Aralık 2012 11:56

6 yıl evli kaldıktan sonra geçtiğimiz ağustos ayında boşanan Katie Holmes - Tom Cruise çiftinin yeninden görüşmeye başladığı iddia edildi.

İkilinin yakın çevresinin iddialarına göre, Cruise yoğun barışma çabaları içersine girdi.

Haftalardır, kızları Suri'yle birlikte New York'ta yaşayan Holmes'a telefonlar ederek onu çok özlediğini söyleyen Cruise, nihayet Holmes ile görüşmeye başladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, ikilinin İngiliz Grazia Dergisi'ne konuşan yakınları, "Onlar zaten birbirlerini severek ayrıldılar. Katie uzun zamandır Tom'un yokluğunu hissettiğini söylüyordu. Tom'un da aynı hisleri paylaştığını öğrenince yumuşadı. Yılbaşına birlikte girerlerse hiç şaşırmayacağız" şeklinde konuştu.

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