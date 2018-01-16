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Katı atık deposunda, kaçak sigara ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, atık plastik balyaları içinde 38 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2018 16:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, atık plastik balyaları içinde 38 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi\'ndeki bir hurdalık deposunda gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarını aldı. Depoya baskın polis, atık plastik balyalarının içinde, 38 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Deponun işletmecisi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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