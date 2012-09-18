Kate'in fotoğrafları editörü işinden etti!

İrlanda tabloid gazetesi, "Irish Daily Star"ın editörü Michael O'Kane fotoğraflar yüzünden işinden oldu.

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate'in üstsüz fotoğrafları en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor! Son olarak İrlanda tabloid gazetesi, "Irish Daily Star"ın editörü Michael O'Kane fotoğraflar yüzünden işinden oldu.

Gazetenin sahibi "Independent Star" şirketi, O'Kane'in görevinden alındığını ve gazetede fotoğrafların basılmasıyla ilgili soruşturulma başlatıldığını açıkladı.

İrlanda gazetesi geçen hafta Cumartesi günkü sayısında fotoğrafların bir kısmına yer vermişti. Tepkilerin ardından gazetenin sahibi Richard Desmond, "Irish Daily Star"ı kapatmayı düşündüğünü söylemiş, ancak Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) sendikası 100'den fazla kişinin işsiz kalacağı gerekçesiyle bu plana karşı çıkmıştı. Desmond, editör O'Kane'in fotoğrafları basma kararını da eleştirmişti.