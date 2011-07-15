Kate Winslet'ın dizisi Emmy ödüllerinde rekor kırdı

T24- Kate Winslet’ın rol aldığı mini dizi ‘Mildred Pierce', Emmy ödüllerinde bu yıl rekor kırdı.







63. Primetime Emmy adayları açıklandı. Televizyonda yayınlanan prodüksiyonlara verilen Emmy ödüllerinde bu yıl rekor, Kate Winslet’ın rol aldığı mini dizi ‘Mildred Pierce’in. Ekonomik buhran yıllarında bir restoran açmaya karar veren bekar annenin hikayesinin anlatıldığı ‘Mildred Pierce’, en iyi mini dizi, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu ve yardımcı erkek oyuncu kategorileri dahil 21 dalda Emmy’ye aday. Bizde e2’de yayınlanan ‘Mad Men’in de 19 dalda aday gösterildiği Emmy’lerde diğer drama adayları ‘Game of Thrones’, ‘Dexter’, ‘Friday Night Lights’ ve ‘Boardwalk Empire’. En iyi komedi dizisi Emmy adayları ise ‘The Big Bang Theory’, ‘Glee’, ‘Modern Family’, ‘The Office’, ’30 Rock’ ve ‘Parks and Recreation’. 63. Emmy Ödül Töreni, 18 Eylül’de Los Angeles’taki Nokia Theater’da gerçekleştirilecek, töreni