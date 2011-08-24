Kate Winslet’ın alevlerle imtihanı

T24 - Sir Richard Branson’ın lüks evinde çıkan yangından aileyi ve misafirleri alevlerin arasından kurtaran isim Kate Winslet oldu.











Virgin şirketler grubunun CEO’su Sir Richard Branson’un Karayipler'deki özel adası Necker’da bulunan lüks evinde yangın çıktı. Bir anda Irene Kasırgası ile karşı karşıya kalan adada bulunan malikane Pazartesi günü üzerine yıldırım düşmesi sonucu tamamen yandı.





Branson ailesisinin yangında zarar görmeden kurtulmasında Oscarlı oyuncu Kate Winslet'ın çok önemli bir yeri olduğu ortaya çıktı. Winslet, Branson’ın 90 yaşındaki annesi Eve’i yangından kuratardı.













Alevlerin arasına korkusuzca daldı



Winslet ve beraberindeki 2 çocuğu, Branson’ın özel konukları olarak davet edilmişti. Yangınla birlikte gecenin bir yarısı bir anda pijamalarıyla sokakta kalan Winslet, tam bu sırada evin büyük annesi 90 yaşındaki Eve’i alevlerin arasında gördü. Hemen kadını kolarına alarak yürümesine yardımcı olan Winslet, Branson’ın ifadesiyle Eve’i parçalanan evden "gerçek bir Hollywood yıldızı" gibi kucaklayarak kurtardı.



61 yaşındaki Sir Richard yangın çıktığı sırada eşiyle birlikte malikanenin yakınındaki başka bir evde kalıyordu. Pazatesi sabaha karşı 4’te alevleri farkeden Branson, yataktan fırladığı gibi alevlere doğru koşmaya başladı. Malikanede 20’ye yakın misafir olduğunu belirten Branson, ITV News’e yaptığı açıklamalarda ise hâlâ felaketin etkisindeydi:



Hollywood sahnelerini aratmadı



‘’Fırtınanın hızı saatte yaklaşık 145km’ydi. Yıldırımın düşmesinden kısa bir süre sonra evdeki alevlerin boyu 30 metreyi bulmuştu. Koskoca ev bir kaç dakikada kül oldu. Çok korkunçtu. Kate’in annemi kurtardığı an ise film setlerini aratmadı. Ona minnettarım’’



Branson’ın oğlu Sam ve kuzeni Jack ile birlikte büyük anne Eve kurtarmak için alevler içindeki eve dalan Winslet, yaşlı kadını kurtarmayı başardı. Tek başına yürümekte zorluk çeken büyük anne de kuşkusuz Winslet’a minnettar...