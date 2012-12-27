T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kate Winslet, New York’ta gizlice evlendi

Hollywood’un ünlü oyuncusu Kate Winslet İngiliz milyarder Richard Branson’ın yeğeni Ned Rocknroll ile gizli bir törenle dünyaevine girdi

27 Aralık 2012 14:41

İngiliz oyuncu Kate Winslet bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ned Rocknroll ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştirdi.
 
Hollywood’un ünlü oyuncusu Kate Winslet İngiliz milyarder Richard Branson’ın yeğeni Ned Rocknroll ile gizli bir törenle dünyaevine girdi.

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen nikah törenine çiftin bir kaç arkadaşı katıldı.

New York Daily News gazetesinin haberine göre Winslet’in basın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldızın sözcüsü çiftin evlendiğini doğruladı.

Bu, iki çocuk annesi olan Winslet’in üçüncü evliliği.

37 yaşındaki sanatçı ilk evliliğini Jim Threapleton ile yaparken  ünlü yönetmen Sam Mendes’e “evet” diyerek ikinci kez dünyaevine girmişti.

Yeni evli çiftin İngiltere’de şehir merkezine uzak bir yerde 3 milyon dolara bir ev satın aldığı bildirildi.

ETİKETLER

kate winslethollywoodevlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24