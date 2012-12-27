Kate Winslet, New York’ta gizlice evlendi

İngiliz oyuncu Kate Winslet bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ned Rocknroll ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştirdi.



Hollywood’un ünlü oyuncusu Kate Winslet İngiliz milyarder Richard Branson’ın yeğeni Ned Rocknroll ile gizli bir törenle dünyaevine girdi.

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen nikah törenine çiftin bir kaç arkadaşı katıldı.

New York Daily News gazetesinin haberine göre Winslet’in basın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldızın sözcüsü çiftin evlendiğini doğruladı.

Bu, iki çocuk annesi olan Winslet’in üçüncü evliliği.

37 yaşındaki sanatçı ilk evliliğini Jim Threapleton ile yaparken ünlü yönetmen Sam Mendes’e “evet” diyerek ikinci kez dünyaevine girmişti.

Yeni evli çiftin İngiltere’de şehir merkezine uzak bir yerde 3 milyon dolara bir ev satın aldığı bildirildi.