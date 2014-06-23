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Kate Moss ve Lindsay Lohan arasında kıskançlık tartışması

Eşi Jamie Hİnce'i kıskanan Kate Moss, restoranda karşılaştığı Lindsay Lohan ile kavga etti

23 Haziran 2014 12:50

İngiliz model Kate Moss ve ABD’li aktris Lindsay Lohan’ın arasındaki gerginlik tartışmaya yol açtı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Lohan’ın İngiltere ziyareti sırasında Moss’un eşi Jamie Hince ile görüşmesi, modeli rahatsız etti.

Bir kaynağa göre, Moss ve Lohan geçen akşam bir restoranda kavga etti. Sözlü münakaşanın yaşandığı olayda fiziksel temas olmadı. Moss, yemek boyunca masadaki arkadaşlarına Lohan’dan yana duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Lohan birkaç aydır Hince ile birlikte bir projede yer alacağını söylüyordu.

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