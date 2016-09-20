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Kate Moss, sevgilisini dövdü!

“Kate sevgilisinin bu sorumsuz davranışı yüzünden delirdi"

20 Eylül 2016 01:11

Dünyaca ünlü 42 yaşındaki top model Kate Moss, sevgilisi Nikolai Von Bismarck dövdü.

Ünlü top model, Güney Londra’da bulunan evinin bodrum katında parti yapan ve ortalığı dağınık bırakan sevgilisini tekme tokat evinden dışarı attı.

Uzun zamandır birlikte olan Kate Moss ve Nikolai Von Bismarck, bir süredir içki içmeme konusunda anlaşmışlardı. Ancak bu kuralı bozan taraf 28 yaşındaki Bismarck oldu. İkiliye yakın bir kaynak The Sun’a şöyle konuştu:

“Nikolai’nin son dönemdeki davranışları yüzünden Kate çileden çıktı. Birkaç aydır hiç içki içmeme konusunda anlaşmışlardı ancak Nikolai bu kuralı son haftalarda bozdu. Birkaç arkadaşını Kate’in evine çağırdı, bodrum katında partiledi ve ortalığı darmaduman bıraktı. Kate’in kızı Lila Grace de o sırada evdeydi. Kate sevgilisinin bu sorumsuz davranışı yüzünden delirdi ve onu evden tekme tokat dışarı attı.”

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