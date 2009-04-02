Kate Moss İlkbahar- Yaz koleksiyonu

Top Shop'un seksi yüzü Kate Moss, 2009 ilkbahar-yaz koleksiyonu ile yeniden beğeni toplayacak. Yarın satışa çıkacak koleksiyonda; vintage tarzı kıyafetler, rock şıklığı ve her zaman olduğu gibi rahatlık ön planda. Şort tulumlar, elbiseler, ceketler, çiçek desenleri, püsküllü ya da payetli kıyafetler koleksiyonda sıkça yer alan ayrıntılar. Daily Mail, henüz gün yüzüne çıkmamış Kate Moss koleksiyonundan parçaların fotoğraflarını yayınladı.