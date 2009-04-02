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Yaşam

Kate Moss İlkbahar- Yaz koleksiyonu

Kate Moss 2009 yaz koleksiyonu satışa çıkıyor.Görücüye çıkacak elbiselerin tanıtım fotoğrafları basına sızdı bile.

02 Nisan 2009 03:00

Kate Moss 2009 yaz koleksiyonu  satışa çıkıyor. Görücüye çıkacak elbiselerin tanıtım fotoğrafları basına sızdı bile.

Top Shop'un seksi yüzü Kate Moss - FOTOGALERİ

Top Shop'un seksi yüzü Kate Moss, 2009 ilkbahar-yaz koleksiyonu ile yeniden beğeni toplayacak. Yarın satışa çıkacak koleksiyonda; vintage tarzı kıyafetler, rock şıklığı ve her zaman olduğu gibi rahatlık ön planda. Şort tulumlar, elbiseler, ceketler, çiçek desenleri, püsküllü ya da payetli kıyafetler koleksiyonda sıkça yer alan ayrıntılar. Daily Mail, henüz gün yüzüne çıkmamış Kate Moss koleksiyonundan parçaların fotoğraflarını yayınladı.

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