İngiliz model Kate Moss felç geçirdi!

Londra’daki Ritz Otel’de kalan Moss, sabah uyandığında sağ kolunu oynatamadığını fark etti. Hemen hastaneye kaldırılan Moss’un aşırı yorgunluktan ve sinirlerde meydana gelen sıkışma yüzünden geçici felç geçirdiği ortaya çıktı.

Doktorlar korkulacak bir şey olmadığını, ünlü modelin kısa sürede eski haline döneceğini söyledi.

Kalıcı felç uyarısı

Habertürk'ün haberine göre; doktorlar Moss’a “Bu tempoda yaşamaya devam ederseniz 4 yıl içinde kalıcı felç geçirebilirsiniz” uyarısı yaptı.

Geçen yaz Jamie Hince’le evlenen Moss, Londra’da 7.2 milyon sterline (20 milyon TL) aldığı yeni evine taşınmaya hazırlanıyordu. Moss taşınma işini bir süre daha ertelemeye karar verdi.