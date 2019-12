Kate Moss 'fahişe' oldu!

T24

İşte o görüntüler - VİDEO

Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, müziğe karşı tutkusu bilinen Kate Moss'un İtalyan Vogue için Nick Knight ile yaptığı çekim Los Angeles'lı şarkıcı Evan Voytas'ın "Tomorrow Night We'll Go Anywhere" şarkısı için klibe dönüştürüldü.Klipte bir fahişeyi oynayan 37 yaşındaki model, üzerine tutulan araba farlarına karşı eteğini ve bluzunu kaldırıp iç çamaşırlarını gösterirken görülüyor.Dolce And Gabbana siyah bluzunun içine yine siyah bir Jean Paul Gaultier sutyen giyen Moss'un altında da beyaz puantiyeli Moschino eteği ve pembe platform topuklu ayakkabıları var.Klibin yönetmeni James Harley, Nick Knight'in çektiği ve içindeki Kate Moss gibi bir ikon ismin yer aldığı görüntüler üzerinde çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi."Tomorrow Night We'll Go Anywhere" bir elektro pop şarkısı.Moss daha önce de Agent Provocateur adlı iç çamaşırı markasının tanıtım videosunda seksi pozlar vermiş ve The White Stripes'ın "I Just Don't Know What To Do with Myself" klibinde striptiz dansı yapmıştı.