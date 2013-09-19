Kate Moss, 40'ncı yaşı için Playboy'a soyunacak

Ünlü model Kate Moss, 40'ıncı yaş gününe özel Playboy dergisi için soyunmaya hazırlanıyor.

Başarılı mankenin, Playboy dergisinin Ocak ve Şubat sayılarının kapağı için poz vereceği belirtildi. Daily Mail'İn haberine göre, Moss 40'ıncı yaşını Playboy'a soyunarak kutlayacak. Moss'un pozu aynı zamanda derginin 60'ıncı yıldönümünü için de özel olacak.

Playboy editörü Jimmy Jelllinek kapak fotoğrafı için, "Playboy dünyaca ünlü bir dergi. Bu özel yılı kutlamak için Kate Moss gibi dünyaca ünlü bir modele ihtiyacımız var" dedi.