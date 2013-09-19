T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kate Moss, 40'ncı yaşı için Playboy'a soyunacak

İngiliz model Kate Moss, ilerleyen yaşına rağmen sektörde izini kaybettirmemekte kararlı

19 Eylül 2013 11:25

Ünlü model Kate Moss, 40'ıncı yaş gününe özel Playboy dergisi için soyunmaya hazırlanıyor.
 
Başarılı mankenin, Playboy dergisinin Ocak ve Şubat sayılarının kapağı için poz vereceği belirtildi. Daily Mail'İn haberine göre, Moss 40'ıncı yaşını Playboy'a soyunarak kutlayacak. Moss'un pozu aynı zamanda derginin 60'ıncı yıldönümünü için de özel olacak.
 
Playboy editörü Jimmy Jelllinek kapak fotoğrafı için, "Playboy dünyaca ünlü bir dergi. Bu özel yılı kutlamak için Kate Moss gibi dünyaca ünlü bir modele ihtiyacımız var" dedi.

ETİKETLER

kate mossplayboydoğum günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24