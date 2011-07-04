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Dünya

Kate Middleton mutfakta!

Prens William ve Kate Middleton, Kanada ziyareti sırasında Montreal'de bulunan aşçılık okulundaki kursa katıldı.

04 Temmuz 2011 03:00

T24- Prens William ve Kate Middleton, Kanada ziyareti sırasında Montreal'de bulunan aşçılık okulundaki kursa katıldı.




Kate Middleton ve Prens William’ın Kanada ziyareti devam ediyor. Seyahatin önceki günkü programında Montreal’deki Institut de tourisme et d’hotellerie du Quebec’in aşçılık okulu vardı. Çift 40 dakikalık dersin sonunda ıstakoz suflesi, taze otlu kuzu gibi yemekler pişirdi. Prens ve Cambridge Düşesi klasik şef kıyafetleriyle girdikleri mutfakta, Jean Charest’in ev sahipliğinde özel mutfak sırları öğrendiler.

Prens ders boyunca parmağına çikolata sosuna batırmak, çilekleri yemek gibi çeşitli ‘yaramazlıklar’ da yaptı. Düşes ise dersi eşinden daha ciddiye almış görünüyordu.‘Foie gras’ yapmayı öğrenen Middleton profesyonel şeflerden tam not aldı. Düşes, evinde yemek yapmayı sevdiğini ama fazla sofistike mönüler hazırlamadığını söyledi. Çiftin bu eğlenceli ziyareti sırasında bir grup protestocu, kraliyet ailesi karşıtı bir eylem düzenledi.

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