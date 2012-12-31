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Dünya

‘Kate, İngiltere kraliçesi olmasın’

İngiltere'de Liberal Partili milletvekili John Hemming, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William’ın eşi Düşes Kate’in "Kraliçe" unvanı almaması için yasa teklifinde bulunacağını söyledi

31 Aralık 2012 13:16

İngiltere'de Liberal Partili milletvekili John Hemming, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William’ın eşi Düşes Kate’in "Kraliçe" unvanı almaması için yasa teklifinde bulunacağını açıkladı.

Hemming, monarşi düzenine göre kraliçenin eşine "kral" unvanı verilemediği gibi, kralın eşine de “kraliçe” unvanı verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Zira, halihazırdaki kurallara göre William’ın kral olması halinde Kate de "Kraliçe Konsort" unvanı taşıyacak. Fakat Hemming, kralın eşine verilen kraliçe unvanının, monarşi soyundan gelen kraliçelere haksızlık anlamına geldiğini söyleyerek Kate’in  ‘Prenses Konsort’ unvanını almasını istedi.

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