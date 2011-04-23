Kate, Diana kadar seviliyor

T24

YouGov adlı kamuoyu araştırması şirketinin yaptığı ankete göre, İngiliz halkının yüzde 66'sı Kate Middleton'ı, 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prens William'ın annesi Prenses Diana kadar seviyor.Ankette Kraliyet ailesinin en popüler ve sevilen isminin yüzde 81 ile Prens William, yüzde 80 ile Kraliçe 2. Elizabeth, yüzde 70 ile Prens Harry olduğu da ortaya çıktı.İngiltere genelinde 2 bin 500 kişinin katıldığı ankette ayrıca, her 10 İngilizden 8'inin Kraliyet düğünü hazırlıklarını takip ettiklerini söyledikleri kaydedildi. Yüzde 70'lik bir kesim Prens William'ın annesinin nişan yüzüğünü Kate Middleton'a vermesinin "uygun bir jest" olduğunu kaydederken, yüzde 52'si Kate Middleton'ın evlendikten sonra çalışması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.Bu arada yapılan bir diğer ankette Kate Middleton, en güzel kadın kraliyet mensupları sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Monaco Prensesi Grace Kelly oyların yüzde 91'ini, Ürdün Kraliçesi Rania yüzde 90'ını, Kate Middleton yüzde 84'ünü, Prenses Diana ise yüzde 82'sini aldı.Öte yandan İngiliz Times gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Kate Middleton'ın, İngiliz ekonomisine katkısının milyarlarca sterlini bulabileceği belirtildi. Müstakbel gelinin giydiği kıyafetlerden kullandığı çantalara ve taktığı takılara kadar İngiliz ekonomisine katkısının, gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlardan fazla olabileceği yorumu yapıldı.Prens William (28) ve Kate Middleton (29), 29 Nisan'da Londra'daki Westminster Kilisesinde evlenecek.