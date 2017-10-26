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Spor

"Katarlılar Başakşehir'i satın alacak" iddiası

Katarlı beIN SPORTS'un Başakşehir’i satın almayı planladığı, açıklamanın ocak ayında yapılacağı öne sürüldü

26 Ekim 2017 14:41

Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıllığına satın alan Katarlı beINSPORTS, Başakşehir'i satın almayı planladığı ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Türkiye’nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye’de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtildi. Tarafların birçok detayı da görüştüğü ve el sıkıştığı ileri sürülürken, açıklamanın ocak ayında yapılacağı bildirildi.

Türkiye'de bir ilk

Yayıncı beINSPORTS’un sahibi Nasser Al-Khelaifi, aynı zamanda Fransa’nın ünlü ekibi PSG’nin de sahibi durumunda. Anlaşma kâğıda dökülürse bu Katarlılar’ın ikinci kulüp satın alması olacak. Gelişme Türk futbolu için ise bir ilk. Daha önce birçok şirket isim ortaklığına gitmişti ama yabancı bir satın alma hiç gerçekleşmemişti.

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