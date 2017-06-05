Katar'la askeri anlaşma yapan Türkiye, Körfez krizindeki sessizliğini koruyor

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Yemen ve son olarak da Libya ile Maldivler'in Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından bölgedeki ülkelerin tamamıyla derin bağları bulunan Türkiye’nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’nin İran’ı destekleyen açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla başlayan Arap ülkeleri arasındaki kriz devam ediyor. Dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervine sahip olan ve topraklarında hali hazırda Amerikan askeri üssü bulundurmasının yanı sıra Türk askerlerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’daki diplomatik sorumlularını geri çeken S. Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, ülkelerindeki diplomatların da 48 saat içerisinde tahliye edilmesini istedi. Aynı zamanda, ilişkileri askıya alan tüm ülkeler, Katar’la olan hava ve deniz sınırlarının da kapatıldığını duyurdu.

Kararın ardından Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Arap ülkelerinin gerekçesiz ilişkileri kesme kararını esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verilirken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yardımcılarından Hamid Ebu Talebi, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Türkiye sessiz kaldı

Katar topraklarına askeri üs inşa edilmesine yönelik 2016 yılında anlaşma imzalayan ve Doha’da kurulacak Türk-Katar tümen taktik karargahına 500 ila 600 asker göndermek için de TBMM'nin onayını bekleyen Türkiye’den ise bölgede yaşanan diplomatik gerginliğe dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan: Katar’la bölgedeki tüm sorunlara aynı pencereden bakıyoruz

Katar ve Türkiye arasındaki işbirliği, Katar Emiri’nin 2014’teki ziyareti sırasında ivme kazanmaya başlamış, son aylarda ise bu ivmelenişini artırarak devam ettirmişti. Yıl sonunda Trabzon’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani, enerji, turizm, inşaat, savunma ve güvenlik alanlarında bir dizi yeni anlaşma imzalarken; Türkiye’nin Katar’a toplam tutarı 2 milyar doları bulan ihracat yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şubat ayında Doha’ya yaptığı ziyarette Katar’ın her zaman Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu belirtmiş ve “Biz Katar’la bölgedeki tüm sorunlara aynı pencereden bakıyoruz. Türkiye ile Katar'ın bu derece yakın işbirliği içinde olması bölgenin geleceği açısından da çok önemli” diye konuşmuştu.

Türkiye için karar anı:

İran, Suudi Arabistan, Katar?

Körfez ülkeleriyle birlikte Şii İran’a karşı çıkan ancak Suriye’deki krizin çözümü için Moskova ve Tahran’la birlikte masaya oturan Türkiye’nin, uzun yıllardır derin bağlara sahip olduğu Suudi Arabistan ile son yıllarda ekonomik ve askeri bağlarını güçlendirdiği Katar arasındaki gerilimde nasıl bir tercih yapacağı, önümüzdeki günlerde bölgede gelişmelerin ne yönde olacağını da etkileyecek.