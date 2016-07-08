T24 LogoT24 Logo
Spor

Katar'ın dev bankası Trabzonspor'a sponsor oldu

27 farklı ülkede yatırımı bulunan QNB’nin 2015 sonu itibariyle sermayesi 140 milyar dolar olarak açıklandı

08 Temmuz 2016 16:40

Trabzonspor Kulübü, dünyanın en büyük bankalarından Katarlı QNB ile forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile QNB (Qatar National Bank S.A.Q.) arasında, forma göğüs ana sponsorluğu yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

 

QNB, Türkiye'de Finansbank'ı satın almıştı

 

Yakın zamanda Türkiye bankacılık sektöründe de adını duyurmaya başlayan QNB (Qatar National Bank) Türkiye’de ilk kez satın aldığı Finansbank ile gündeme geldi. Katar hükümeti ve Yatırım Fonu tarafından yönetilen bankanın CEO’su ise Ali Ahmed Al-Kuwari. 27 farklı ülkede yatırımı bulunan QNB’nin 2015 sonu itibariyle sermayesi 140 milyar dolar olarak açıklandı.

 

Başkan Usta, sinyali vermişti

 

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Elbette güneş bize de doğacak. 'İşte budur' demeye var mısınız? Bordo mavili formayla dev bir dünya markası yakında el ele" diyerek sponsorluk müjdesini vermişti.

Muharrem Usta, dün attığı tweette de, "Biliyoruz, hepimizin güzel haberlere ihtiyacı var. O halde yarın başlayalım ne dersiniz" diye tweet atmıştı.

ETİKETLER

Trabzonspor KulübüKatarQNBsponsor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24