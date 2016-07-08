Katar'ın dev bankası Trabzonspor'a sponsor oldu

Trabzonspor Kulübü, dünyanın en büyük bankalarından Katarlı QNB ile forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile QNB (Qatar National Bank S.A.Q.) arasında, forma göğüs ana sponsorluğu yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

QNB, Türkiye'de Finansbank'ı satın almıştı

Yakın zamanda Türkiye bankacılık sektöründe de adını duyurmaya başlayan QNB (Qatar National Bank) Türkiye’de ilk kez satın aldığı Finansbank ile gündeme geldi. Katar hükümeti ve Yatırım Fonu tarafından yönetilen bankanın CEO’su ise Ali Ahmed Al-Kuwari. 27 farklı ülkede yatırımı bulunan QNB’nin 2015 sonu itibariyle sermayesi 140 milyar dolar olarak açıklandı.

Başkan Usta, sinyali vermişti

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Elbette güneş bize de doğacak. 'İşte budur' demeye var mısınız? Bordo mavili formayla dev bir dünya markası yakında el ele" diyerek sponsorluk müjdesini vermişti.

Muharrem Usta, dün attığı tweette de, "Biliyoruz, hepimizin güzel haberlere ihtiyacı var. O halde yarın başlayalım ne dersiniz" diye tweet atmıştı.