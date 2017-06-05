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Katar'dan kendileriyle diplomatik ilişkileri kesen dört ülkeye ilk tepki

"Körfez ülkelerinin Katar'la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar"

05 Haziran 2017 12:53

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın kendisi ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı. IŞİD ve El Kaide'yi desteklediği iddiasıyla alınan diplomatik karara ilişkin yapılan açıklamada "Körfez ülkelerinin Katar'la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar. Katar'a karşı alınan bu karar geçersiz kalacaktır" dendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın kendisi ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Karardan üzüntü duyuyoruz. Körfez ülkelerinin Katar'la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar. Katar'a karşı alınan bu karar geçersiz kalacaktır. Ortaya atılan iddialar gerçek dışı. Bu diplomatik kesinti, Katar vatandaşlarının hayatını etkilemeyecek." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması gerektiğini duyurdu.

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Katar Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanBirleşik Arap EmirlikleriBahreynMısırdiplomatik ilişkiIŞİDEl Kaide

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