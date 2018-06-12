Katar'dan Bodrum- Milas'a, uçak seferleri başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM ile Katar\'ın Doha Hamad Havalimanı arasındaki ilk uçak seferi bugün gerçekleştirildi.

Qatar Airways tarafından Milas- Bodrum Havalimanı\'na yaz boyunca gerçekleştirilecek seferlerin ilki bugün yapıldı. Doha Hamad Havalimanı\'ndan saat 07.15\'te ayrılarak saat 12.00\'de Milas- Bodrum Havalimanı\'na inen Airbus 320 tipi uçak, \'su takı\' ile karşılandı. Aralarında Katarlıların dışında Japon, Kore ve Avrupalı turistlerin de bulunduğu 111 yolcuya, karanfiller verildi. Karşılama törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, TAV Havalimanları Holding A.Ş. İşletmeler direktörü Can Karamustafaoğlu ve Qatar Airways Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun katıldı.

Açıklama yapan Aksun, \"Türkiye\'nin popüler tatil beldesine turistik sezonda yapılacak seferler, Airbus A320 ile 28 Eylül\'e kadar haftada 2 kez gerçekleşecek. 7 ay içindeki üçüncü yeni Türkiye destinasyonumuz olan Bodrum\'a gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz, Türkiye\'ye olan bağlılığımızı gösteriyor. İş ve tatil amaçlı seyahat eden yolcularımız, bu ülkenin sunduğu tüm deneyimlere büyük ilgi gösterdiği için, Türkiye\'ye gerçekleştirdiğimiz hizmetler için çok fazla talep alıyoruz. Yolcularımıza, tatil sezonu başlarken, güzel tatil beldesi Bodrum\'u ziyaret etme fırsatı sunacağımız için çok heyecanlıyız. Bodrum yolcuları artık ödüllü Doha - Hamad Uluslararası Havalimanı (HIA) ile hızla genişleyen rotalarımızdaki herhangi bir noktaya sorunsuz seyahat edebilecek\" dedi.

BOYTAV Genel sekreteri Cemil Bayraktar ise bu yıl içerisinde 25 yurt dışı, 3 yurt içi olmak üzere 28 turizm fuarına katıldıklarını ve bunun sonucunda da geçtiğimiz yılın mayıs ayına oranla yurt dışından gelen turist sayısında yüzde 50\'lik bir artış yakaladıklarını söyledi.

Katarlı turistleri karşılama töreni ise yöneticilerin pasta kesimi ile sona erdi. Seferlerin turizm sezonunda her salı ve cuma günleri olmak üzere 28 Eylül 2018\'e kadar devam edeceği belirtildi.



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