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Katar’da Türk gıda ürünlerine yoğun ilgi

Katar'daki birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi

11 Haziran 2017 16:38

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da “Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler” diye yazdı. 

Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu. Market çalışanları, duyurunun yapmasının ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi. Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Al Meera olarak Türkiye'den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz.

Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin" ifadelerine yer verildi.

 

Her şey yolunda

 

Söz konusu paylaşımda Türk ürünlerinin market raflarındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Katar'daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi. Çok sayıda Katarlı'nın da sosyal medya hesaplarında Türkiye'den gelen gıda ürünlerini paylaştığı görüldü.


Marketten alışveriş yapan Suheyl Avad isimli Katarlı avukat, yaptığı açıklamada “Katar'da her şey yolunda. Türk ürünlerini alıyoruz elhamdülillah. Oğlum bu vesileyle ilk kez Türkiye'den gelen sütü içmiş olacak” dedi. Krizin başladığı ilk günden itibaren Katar yönetiminin bu meseleyi kısa sürede çözeceğine inandığını söyleyen Avad, Türkiye'nin Katar'a destek açıklaması yapması ve gıda ürünleri göndermesi hakkında da, "Ülkeler arasında olması gereken gerçek ilişki bu. Umarım Arap ülkeleri de benzer ilişkileri geliştirir" diye konuştu.

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