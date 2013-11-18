'Göçmen işçiler, hayvan muamelesi görüyor'

Uluslarası af Örgütü'nün raporuna göre, Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da inşaatlarda çalışan göçmen işçilere insanlık dışı muamele yapılıyor. Raporda ayrıca, bir inşaat yöneticisinin işçilerden ''hayvanlar'' diye bahsettiği ifade ediliyor.

2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da inşaatlar sürerken, Ulusararası Af Örgütü ülkenin göçmen işçilere muamelesini eleştiren bir rapor yayımladı. BBC Türkçe'nin haberine göre Af Örgütü, Katar'da göçmen işçilerin sık sık ücretlerinin ödenmediğini, tehlikeli şartlarda çalıştıklarını ve sağlıksız yerlerde yatıp kalktıklarını söylüyor.

Af Örgütü raporda, bir inşaat yöneticisinin işçilerden ''hayvanlar'' diye bahsettiğini aktarıyor. Katar hükümeti, Dünya Kupası tesislerinin inşaatına dahil olan işçilerin uygun şartlarda çalıştırılacağını açıklamıştı. Katarlı yetkililer, Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna ise henüz bir tepki vermedi.

Af Örgütü, ''Göçün Karanlık Yüzü: Dünya Kupası Öncesinde Katar'da İnşaat Sektörü " başlıklı raporun yazımı için işçiler, işverenler ve hükümet yetkililerinden oluşan 210 kişi ile mülakatlar yaptı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın maçlar boyunca ana karargahı olması planlanan tesisle ilgili inşaat projesine malzeme sağlayan bir şirketin tuttuğu Nepalli göçmen işçiler, ''bir hayvan sürüsü gibi'' muamele gördüklerini ve Katar'ın en sıcak aylarında dahi haftanın her günü günde 12 saate yakın çalıştırıldıklarını söylüyorlar.

Af Örgütü, emek sömürüsünün bazı durumlarda ''zorunlu çalıştırmaya'' denk geldiğini belirtiyor. Raporda kimi işçilerin, ücretleri ödenmediği halde, işe gelmezlerse para cezasıyla ya da Katar'dan sınır dışı edilmekle tehdit edildikleri yazıyor. İsmi gizli tutulan bir hastane yetkilisinin ifadesine yer veren Af Örgütü, başkent Doha'nın ana hastanesinde travma birimine 2012 yılında yüksek yerden düşen 1000'i aşkın kişinin getirildiğini ve bunların yaklaşık yüzde 10'unun sakat kaldığını yazıyor. Af Örgütü'ne göre ölümle sonuçlanan iş kazaları da ''kayda değer miktarda'' çok.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, ''Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar'da bu kadar çok sayıda göçmen işçinin acımasızca sömürülüp hak ettikleri ücretten yoksun ve yaşama savaşı verir halde bırakılması affedilemez bir durum.'' dedi. Salil Shetty, dünya futbolunu temsil eden FIFA'nın 2022 Dünya Kupası ile ilgili inşaat projelerinde insan hakkı ihlallerine göz yummayacağı yönünde açık ve güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini kaydetti.

Af Örgütü'nün raporundan önce Eylül ayında Guardian gazetesinin yürüttüğü bir araştırmada Katar'daki göçmen işçilerin çalışma koşulları ''modern kölelik'' olarak tanımlanmıştı. Belçika merkezli Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ise, 1.2 milyon göçmen işçinin mevcut koşullarda çalıştırılması halinde, 2022 Dünya Kupası’nın başlama vuruşu yapılana kadar 4 bin işçinin yaşamını yitireceği uyarısında bulunmuştu.