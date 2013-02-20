Katarakt kör edebilir!

Genellikle yaşlı hastalığı olarak bilinen, aslında yeni doğan bebekler dahil her yaşta görülebilen katarakt, doğru tedavi edilmezse körlüğe kadar giden ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kazım Devranoğlu katarakt ameliyatlarının en az kalp ameliyatları kadar önemli olduğunu söyleyerek ameliyat olacaklara önerilerde bulundu.

Prof. Devranoğlu’nun verdiği bilgilere göre katarakt ameliyatı olacak hastanın hekim tecrübesi, kullanılan malzemelerin kişiye özel olarak ve tek seferlik kullanılması, tedavinin yapıldığı hastanenin teknolojik altyapısının yeterliliği veameliyatın gerçekleştiği ameliyathanenin sterilizasyon zincirine uygun olması gibi konularda dikkat etmesi gerekiyor.

“Bunların olmaması durumunda yapılacak cerrahi operasyon hastayı görme kaybına kadar uzanabilen bir yolculuğa çıkarabilir” diyen Prof. Devranoğlu, sterilizasyon şartlarına uyulmadan yapılan katarakt ameliyatı sonrası gözde enfeksiyon gibi birçok komplikasyonlar gelişebileceğini söyledi.



Katarakta femtosaniye lazer ile çözüm



Femtosaniye lazer yöntemi ile katarakt tedavisinde önemli bir yol alındığını belirten Devranoğlu, “Femtosaniye lazer yöntemi ile katarakt ameliyatlarının en önemli aşaması olan yapay göz içi merceğinin yerleştiği yuva lazer yardımı ile kusursuz olarak hazırlanabiliyor” dedi

Devranoğlu yöntemin detaylarını şöyle anlattı: “Femtosaniye lazer yardımıyla gelişmiş görüntüleme yöntemleri kullanılarak katarakt ameliyatının en önemli aşamaları yapılıyor. Yani gözün kornea tabakasının lazerle kesilmesi, göz merceğinin ön zarının alınması ve katarakt oluşmuş merceğin göz içinde parçalanması lazer yardımı ile daha hassas ve daha düzgün olarak yapılıyor. Klasik fako ile yapılan katarakt ameliyatlarında olduğu gibi bu ameliyatlar sonrasında da göz içine takılan çok odaklı mercekler ile kataraktın yanı sıra varsa hastalardaki kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) daha doğru olarak düzeltilebiliyor, uzak ve yakın gözlüklerine olan bağımlılık azalıyor.”



(ntvmsnbc)