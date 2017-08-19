Katar'a, Çameli domatesi

Bahtiyar AKYOL/ÇAMELİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'ndeki seralarda üretilen daha önce Suudi Arabistan ve Rusya\'ya ihraç edilen Çameli domatesi, Katar\'a da gönderilmeye başlandı.

Çameli\'de belediyenin öncülüğünde yayla seralığının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İlçede seralarda üretilen domatesler, Rusya ve Suudi Arabistan\'ın ardından Katar\'a ihraç edilmeye başlandı. İlk etapta ilçede iki TIR\'a yüklenen 21 ton domates, Katar\'a gönderildi. Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, seralarda üretilen domateslerin yurtdışına ihracatının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Arslan, \"İlçemizde üreticilerin domatesleri şimdi de Katar\'a ihraç etmeye başladık. Bugün Katar\'a 21 ton domates gönderiyoruz. İhracat yaptığımız ülkeleri artırmak istiyoruz. Seracılık ilçemizdeki göçü tersine çevirecek\" dedi.

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