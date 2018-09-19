Katar, Türk gıda zincirine talip

Dünya gazetesinden Kerim Ülker, Türkiye ekonomi gündeminin son günlerde sıkça adını duyduğu Katar’ın, gıda zinciri Bereket Döner’den hisse almak istediğini yazdı.

Ülker’in "Katarlı yatırımcılar Bereket Döner’e ortak olmak istiyor” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye son dönemin en önemli ekonomik kriziyle karşı karşıya. Bir yandan şirketler, bankalarla masaya oturarak borçlarında yapılandırma isterken, kepenk indirenlerin, konkordato ilan edenlerin sayısı da gün geçtikçe hızla artıyor. Bu şirketlerin büyük kısmı ya asırlık markalara sahip ya da Türk ekonomisine yön verecek kadar büyüklüğe...

Bu haberlerin gölgesinde yabancılarla işbirliği yapan, görüşmelere başlayan, hisse satan firmalar da var. Onlardan biri de Türkiye’nin en önemli döner firmalarından Bereket. Edindiğim bilgilere göre Bereket Döner’e ilgi ise Körfez Bölgesi’nden. Son dönemlerde Türk ekonomisinin sıkça adını duyduğu Katar’dan önemli bir yatırımcı grubu, Bereket Döner’den hisse almak istiyor.

30 yılda 125 şube

1988 yılında İstanbul Beyoğlu’nda, küçük bir döner işletmesi olarak kurulan, kısa zamanda hızla yayılan Bereket Döner hakkında kısa bir bilgi vermek gerek. 1998 yılında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk hazır döner üretim tesisini kuran Bereket, ardından Türkiye’nin en büyük döner üreticisi olarak İstanbul Hadımköy’de 12 bin 500 metrekarelik kapalı alandaki tesisini açtı. Tokat’ın Niksar ilçesinde süt ve süt Ürünleri fabrikası ile besi çiftliğini üretime başlatan şirketin, 125’ten fazla şubesi var. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi şirketleri sıralamasında bir önceki yıla göre 82 sıra birden atlayan ve 331’inci olan Bereket Döner, 205 milyon liralık ciroya sahip. Toplam 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan firma, dün de 2019 yılı hedeflerini açıkladı.

5 ülkeye restoran açacak

2023’e kadar 5 farklı ülkede yeni restoran açmaya hazırlanan Bereket’in hedefindeki ülkeler ise Katar, Suudi Arabistan, KKTC ve Makedonya. Toptan tarafta, halen 14 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner bu sayıyı daha da artırmayı planlıyor. Bereket’in gelecek yıl en önemli hedefi ise holdingleşme...

Türkiye’de yaşanan bu zor günlerde şirketler küçülmeyi ana stratejisi olarak görürken, büyümek için adım atan firmalar da var. Bereket Döner onlardan birisi. Eğer görüşmeler olumlu tamamlanırsa yakın zamanda özellikle yurtdışında Bereket’in adını daha sık duyacağız.