Katar Ticaret Odası: 1 yıl yetecek stokumuz var

Katar Ticaret Odası, ülkelerinin uygulanan yaptırıma bir yıl dayanacak kadar stoklarının hazır bulunduğunu ve yeni gıda tedarik anlaşmaları da yapma sürecinde olduklarını açıkladı. Ülkede Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı da, alışveriş paniğine sebep olacak bir durum olmadığını vatandaşlara telkin ediyor.

Katar Ticaret Odası Başkanı Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammed Al Thani, Suudi Arabistan ile arasındaki kara sınırı kapatılmış olsa da, halen Hamad limanı ve hava kargosuyla gıda ve diğer kaynaklar ithal etmeye devam ettiklerini söyledi.

Al Thani, ülkenin halkı 12 ay boyunca besleyebilecek kadar gıda ve temel malzeme stokunun da bulunduğunu ifade etti.

İran da tedarikçi adayları arasında



Bu hafta 40 büyük gıda şirketiyle toplantı yapan Katar Ticaret Odası, Körfez devletleriyle yaşanan krizden beri çeşitli tedarikçilerle yeni sözleşmeler üzerine görüştüklerini açıkladı.

Katar'a gıda tedarik etmeyi teklif eden ülkeler arasında İran da yer alıyor. Ticaret Odası, İran'ın kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri, yumurta, meyve, sebze, ekmek gibi çeşitli temel gıda malzemeleri kendilerine satabileceğini belirtti.

Tüketici güveni yüksek tutulmaya çalışılıyor

Katar hükümeti, ülkedeki tüketici güvenini yüksek tutmaya çalışıyor. Ülkenin Körfez ülkelerince izole edilmesinin ardından bazı vatandaşlar marketlere koşup yiyecek stoklamıştı. Panik alışverişini önlemek için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, raflarda yiyeceklerle dolu marketlerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak, telaş edilecek bir durum olmadığını belirtiyor.

Emir, boyun eğmeyeceklerini söylemişti

Dün BBC'ye konuşan Suudi Dışişleri Bakanı ise, sınırları kapatma kararının, Katar'ı "normal bir ülke gibi" davranmaya sevk etmesini umuyor.

Katar Emiri Al Thani ise CNN'e yaptığı açıklamada, "ülkelerinin egemenliğini kontrol etmek isteyen ülkelere boyun eğmeyeceklerini" söylemişti.