Katar savaş uçakları İncirlik'te

T24 - Libya operasyonuna katılan Katar savaş uçaklarının 25 Mart'ta İncirlik Üssü'ne indiği ortaya çıktı.

NATO'nun Libya'ya yönelik operasyonunda Dalaman Havaalanı'nın insani yardım için kullanıldığının öğrenilmesinin ardından, Libya harekatına destek veren Katar Emirliği Hava Kuvvetleri'ne ait 4 Mirage F-1 savaş uçağı ile C-17 Globemaster nakliye uçağının, ABD'nin kullandığı İncirlik Üssü'ne iniş yaptığı ortaya çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinde de yer alan bilgiye göre, Şafak Yolculuğu operasyonuna destek veren Katar Emirliği Haa Kuvvetleri'nin savaş uçakları ile nakliye uçağına 25 Mart tarihinde yakıt ikmali yapıldı ve lojistik destek verildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, uçakların İncirlik'e iniş yaptıkları gün yeniden havalandıkları öğrenildi.

İncirlik'te bulunan ABD Komutanlığı, uçakların üste çekilmiş fotoğraflarını internet sitesinden yayımladı.

Bu gelişme Libya operasyonunda İncirlik'in de kullanıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

ABD Adana Konsolosluğu, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Adana Valisi İlhan Atış ise, "Ben hiçbir şey gizlemem. Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır" dedi.

Libya harekatı başlamadan önce 24 Şubat'ta Adana'ya gelen ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin İncirlik Üssü'nü denetlediği öğrenilmişti.



