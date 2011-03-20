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Dünya

KATAR OPERASYONA 4 UÇAKLA KATILIYOR PARİS (A.A)

20 Mart 2011 22:21

-KATAR OPERASYONA 4 UÇAKLA KATILIYOR PARİS (A.A) - 20.03.2011 - Katar'ın, Libya'ya düzenlenen operasyona 4 uçakla katılma kararı verdiği bildirildi. Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Laurent Teisseire, Katar'ın operasyona 4 uçakla katılmaya karar verdiğini, bunun operasyona Arapların katılımını gösterdiğini belirtti. Sözcü, operasyonun tek amacının, Kaddafi'ye karşı sivilleri korumak olduğunu kaydetti. Bakanlık, ayrıca Fransa'nın "sadece ve tamamıyla BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararını uyguladığını" açıkladı. -GÖSTERİCİLER ADALET SARAYINI YAKTI  Suriye'de güneybatıdaki Dera Vilayeti'nde göstericiler, iktidardaki Baas Partisi'nin (Arap Sosyalist Yeniden Doğuş) merkezi ve adalet sarayının bir kısmını yaktı. Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yeğeni Rami Mahluf'un "Syriatel" şirketinin iki cep telefonu şubesinin de ateşe verildiği olaylara, polis müdahale etti. Polisin kurşunlarının isabet ettiği 1 kişi öldü. Suriye'nin Dera kentinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bugün de devam etti. Ülkede 48 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasının talep edildiği gösteriler, üçüncü gününe girdi.   Güvenlik güçlerinin müdahalesinde dün 4 kişinin ölmesi üzerine kurulan araştırma komisyonunun üyeleri kente geldi. Hükümet, göstericileri yumuşatmak için, duvarlara yazı yazmaktan ötürü gözaltına alınan 15 öğrencinin serbest bırakılacağına söz verdi. Tunus ve Mısır'daki ayaklanmalardan esinlenerek yazılar yazan öğrencilerin gözaltına alınması, gösterilerin başlamasına yol açmıştı.

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