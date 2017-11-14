Katar: Onlarsız bin kat daha iyiyiz

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid el Sani, ülkesinin Körfez krizinde egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğunu söyledi. Bununla birlikte El Sani "Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın bin kat daha iyi durumda" dedi.

Başkent Doha'da Katar Danışma Meclisi 46. dönem açılış programında konuşan El Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. El Sani şunları söyledi: "Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar'a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın bin kat daha iyi durumda. Ancak uyanık olmak gereklidir. Abluka uygulayanların ilişkileri koparmakla yetineceklerini düşünmek doğru değildir. Çünkü ülkemizin iç işlerine müdahaleyi sürdürerek, Katar halkını toplu olarak cezalandırmak istiyorlar. Her yerde Katar aleyhine kışkırtıcı adımlar atıyorlar."

Sputnik'in haberine göre, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog seçeneğini yineleyen El Sani, "Bölgesel düzeyde politik durumların oldukça çöküntüye uğradığını büyük bir endişeyle izliyoruz. Bölge halklarını tehlikeden uzak tutmak amacıyla olayların tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Devletlere, bölge devletlerinin aralarında hesaplaştığı nüfuz alanları olarak bakmak doğru değil"

El Sani "Devletlere, bölge devletlerinin aralarında hesaplaştığı nüfuz alanları gözüyle bakmak doğru değildir. Coğrafi ve siyasi realite aramızdaki anlaşmazlıkları diyalogla çözmemizi gerekli kılıyor. Bölge ve Körfez durumunda ele alındığında diyalog sadece bir tercih değil aynı zamanda vazgeçilmez bir zorunluluk. Bu yönüyle bu diyaloğa bir mekanizma bulmamız gerekli" diye konuştu.