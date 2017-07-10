Katar: LNG ihracatımız etkilenmedi

Katar Enerji Bakanı Muhammed el Sada, dört Arap ülkesinin ülkesine uyguladığı boykotun, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Çin'e yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)ihracatını etkilemediğini söyledi.

Bakan el Sada bugün yaptığı yazılı açıklamada, bu dört Asya ülkesine yaptıkları ihracatın, toplam LNG satışlarının dörtte üçüne yakın bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Yazılı açıklamada, Bakan'ın İstanbul'da başlayan Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı açıklama tekrarlanarak, boykotu sürdüren Arap ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'e yapılan LNG ihracatının sadece yüzde 8'den daha az bir oranda olduğu belirtildi.

Açıklamada LNG ihracatı konusunda şöyle denildi:

"Katar, tüm ortaklarıyla arasındaki anlaşmalara bağlıdır ve maruz bırakıldığı yasadışı ve haksız ambargoya rağmen bu konumunu muhafaza etmekte kararlıdır."