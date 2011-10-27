-Katar liderliğinde ittifak önerisi DOHA (A.A) - 26.10.2011 - Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hamad Bin Ali El Attiye, batılı ülkelerin, NATO'nun misyonu sona erdikten sonra Libya'ya destek için Katar'ın liderliğinde yeni bir ittifak kurulmasını önerdiğini söyledi. El Cezire televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Attiye, NATO'nun belirli bir noktada Libya'daki misyonunu sona erdireceğinin belirginleşmesinin ardından Libya'nın batılı dostlarının bu ülkeye desteği sürdürmek için yeni bir ittifak kurulması fikrini ortaya attığını belirtti. Tümgeneral Attiye, hem söz konusu batılı ülkelerin hem de Libya'nın dostu olduğu için bu ittifakın başına Katar'ın gelmesinin istendiğini kaydetti, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Katar, Libya'da NATO liderliğinde yapılan operasyonlara destek vermişti.