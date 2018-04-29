Katar krizinin çözümü için Pakistan devreye girdi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Katar krizinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında bugün Suudi Arabistan'a gidiyor.

Navaz Şerif'in bir günlük ziyaretinde üst düzey Suudi yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlamış ve bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti. Katar ise iddiaları reddediyor.

Başbakan Şerif'in diğer Körfez ülkelerini de ziyaret etmesi gündemde.

Öte yandan İslamadad yönetimi, Pakistan askerlerinin, Türk ordusuna destek için Katar'a konuşlanacağı iddialarını yalanladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yaplan açıklamada bu iddialar, "Körfez'deki kardeş Müslüman ülkeler ve Pakistan arasında yanlış anlamaya yol açma amacı güden kötü niyetli bir kampanya" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ise Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, arabulucu rolünü üstlenen Kuveyt ile temasta olduklarını ve ilişkileri kesen Körfez ülkeleri ile diyalog için hazır olduklarını ancak şimdilik çağrılarına bir yanıt almadıklarını açıkladı.

Bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesi, bu ülkelerde yaşayan Katar vatandaşlarının geleceklerini de belirsiz hale getirdi.

Katarlı yetkililer, ilişkilerin kesildiği ülke vatandaşlarının Katar'da kalmaya devam edebileceklerini belirtirken; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de kendi vatandaşlarıyla evli Katarlıların ülkelerinde kalmaya davem edebileceğini açıkladı.

Daha önce bu ülkeler, Katar vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları için 14 günlük süre vermişti.

Bu üç ülke, ülkedeki Katarlı vatandaşların sorularına yanıt vermek için bir acil yardım hattı da oluşturdu.

İlişkileri kesme kararından önce, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) vatandaşları bu ülkeler arasında kolayca seyahat edip, çalışıp, yaşayabiliyorlardı.

Bu kısıtlamalarınsa, ülkeler arası evliliklerin yaygın olduğu bu bölgede binlerce kişiyi akrabalarından ayrı bırakabileceği belirtiliyor.

Katar resmi medyasında yer alan haberlerde ise diplomatik ilişkileri kesmiş ülkelerin vatandaşlarının, Katar'da kalmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Suudi Arabistan sınır dışı kararına bir istisna daha yaparak, ülkede Hac ziyaretini gerçekleştirmek isteyen Katarlıların sınırlamalardan muaf olduğunu söyledi.

Katar'ın bazı Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin kesilmesinin ardından ülkede gıda krizinin baş göstermesi üzerine, İran ise dün Katar'a gıda dolu en az 4 uçak gönderdi.

İlişkilerin kesilmesinden önce Katar'ın gıda ihtiyacının yüzde 40'ını Suudi Arabistan sağlıyordu.

Reuters haber ajansı, İran'ın Katar'a her gün 10 ton sebze ve meyve göndermeyi planladığını da duyurdu.