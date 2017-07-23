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Politika

'Katar' krizinden sonra ilk kez görüştüler; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman bir araya geldi

Erdoğan'ı havalimanında Suudi yetkililer karşıladı

23 Temmuz 2017 18:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, dokuz Müslüman ülkenin "teröre destek veriyor" iddiasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alması sonrası başlayan krizin ardından ilk kez bir araya geldi. 

Erdoğan, 13 Haziran 2017'de yaptığı açıklamada Katar'ı "Hakkında idam kararı verilmiş ülke" olarak tanımlamış; Kral Selman'a "Körfez'in büyüğü" olarak bu krizi çözme çağrısında bulunmuştu.

Bugün (23 Temmuz 2017) Körfez turuna çıkan Erdoğan'ın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Cidde'de Erdoğan'ı Suudi yetkililer karşıladı. Ziyaretinde Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.

Erdoğan’ın heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı kabul etmesi bekleniyor.

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