Katar krizi için Fas da devrede

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, Kral 6. Muhammed'i temsilen Körfez ülkelerinde yaşanan krize ilişkin bölgedeki temaslarına başladığı belirtildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Faslı bakan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan ile dün gece BAE'nin başkenti Abu Dabi'de görüştü.



Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, Burita'nın Kral 6. Muhammed adına Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretlerini sürdüreceği duyuruldu.



Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in tutumunun, kardeş ülkeler arasında yaşanan krizde itidalden yana olduğu belirtilmişti. Açıklamada, diyalog yolunun açılması için Kral'ın çaba sarf etmeye hazır olduğu aktarılmıştı.



Fas Kralı 6. Muhammed, krizde abluka altında kalan Katar'a gıda yardımı yapılması için talimat vermişti.





Arap Birliği'nden müzakere çağrısı





Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt da, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizin sona ermesi için yürüttüğü çalışmaya destek verdiğini söyledi.



Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu'l Gayt, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sabah el-Halid es-Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri'nin krizin çözümü için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ebu'l Gayt, Dışişleri Bakanı Sabah'a, "Kuveyt Emiri'nin yaptıkları sadece Körfez İşbirliği Konseyi'ni değil tüm Arapları temsil etmektedir" diyerek, yürütülen çalışmalara destek olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Ebu'l Gayt, söz konusu çabanın meyvesini vereceği ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak bir zemin bulunacağından umutlu olduğunu dile getirdi.





Körfez Ülkeleri'nden Katar'a yaptırım





Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca, Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklendiği iddia edilen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de bulunduğu 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.