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Dünya

Katar: Kriz öncesine göre daha güçlüyüz

'Haziran 2017'den beri olanlar bizi güçlendirdi'

03 Ağustos 2017 19:47

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, dört Arap ülkesiyle Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan ambargo krizinden, ülkesinin güçlenerek çıktığını belirtti.

Şeyh Temim, Körfez bölgesindeki krizin patlak verdiği haziran öncesine göre ülkesinin daha güçlü olduğunu söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, kriz sürecinde Katar'ın durumunu değerlendirdi.

Şeyh Temim, "Şu andaki Katar, bizim ve diğer herkes için Haziran 2017 öncesinden çok farklı. İftihar ettiğimiz bir tarihimiz var, ancak Haziran 2017'de olanlar bizi güçlendirdi ve ülkemiz için daha fazla çalışmaya sevk etti" dedi.

Gelecek dönemin ve ülkenin 2030 vizyonunun başarıyla ilerlemesinin önemine dikkati çeken Şeyh Temim, temel kalkınma projelerinin, üzerinde çalışıldığı gibi normal seyrinde, beklenen en yüksek kaliteyle devam etmesi gerektiğini aktardı.

Şeyh Temim, ulusal güvenlik, ekonomi, gıda ve tıp alanlarında kendine güvenin de önemli olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde öncelikli odak konusunun, içişleri alanındaki çalışmalar ile ekonomi, güvenlik, sağlık ve eğitim konularında ulusal iç cepheleri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

"Körfez krizini diyalog yoluyla çözmeye hazırız"

Katar Emiri, Körfez krizinin çözümüne ilişkin ise şunları söyledi:

"Katar devleti, Körfez krizini diyalog yoluyla çözmeye hazır. Eğer bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediliyorsa bunun zorla kabul ettirmeden uzak, herhangi bir devletin içişleri ve ulusal egemenliğine müdahale edilmeksizin tüm tarafları kapsaması gerekiyor."

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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