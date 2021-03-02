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Katar ile Türkiye arasında yeni anlaşma

02 Mart 2021 22:40

Katar Savunma Bakanlığı, Ortak Askeri Yüksek Komitenin üç gün süren üçüncü toplantısının sonunda Türkiye ile yeni iş birliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

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